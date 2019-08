Opnieuw drukke week voor beleggers

Van de in Amsterdam genoteerde fondsen geven onder meer PostNL, ABN AMRO en supermarktconcern Ahold Delhaize een kijkje in de boeken. PostNL is maandag voorbeurs als eerste aan de beurt, de twee anderen volgen later in de week.

Buiten Nederland komen grote bedrijven als de Britse bank HSBC, Disney, Adidas en industrieconcern ThyssenKrupp met cijfers. Op macro-economisch vlak gaat de aandacht verder uit naar cijfers over de industriële productie in onder andere Duitsland, de Chinese handelsbalans en de economische groei in Groot-Brittannië.

IEA

Ook komt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) weer met zijn maandelijkse rapport over de oliemarkten. Daarbij is vooral de analyse over Iran interessant. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft het land in de Perzische Golf voor de derde keer dit jaar een buitenlands schip in beslag genomen.

Aan het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China lijkt voorlopig nog geen einde te komen. De Europese beurzen gingen afgelopen week met zware verliezen het weekend in na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump over nieuwe handelsbeperkingen voor producenten uit China. Daarmee verbrak hij de 'wapenstilstand' in de handelsoorlog die de beurzen al tijden in zijn greep houdt. Peking liet weten tegenmaatregelen te nemen.

Hommeles in Azië

Het is de laatste dagen eveneens hommeles tussen Japan en Zuid-Korea, omdat Japan zijn buurland van een zogenaamde 'lijst van witte landen' met handelsvoordelen heeft gehaald. Zuid-Korea kwam met een soortgelijke maatregel. Japanse en Zuid-Koreaanse bedrijven dreigen nu de dupe te worden. Beide landen steggelen over compensatie voor Zuid-Koreaanse dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast heeft de Britse regering van Boris Johnson er bij de leiders van de Europese Unie op aangedrongen om de brexit-overeenkomst te heronderhandelen. Volgens de Britten is "de politieke realiteit veranderd" sinds de Europese verkiezingen eerder dit jaar.