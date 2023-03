Premium Het beste van De Telegraaf

Zadelhoff slaat vleugels weer uit

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

V.l.n.r.: Sicco Posthumus, Vincent Muus, Cor van Zadelhoff en Maarten Feilzer op het dakterras in Cannes. Ⓒ Foto De Telegraaf

„Dit is de tiende en de laatste lunch die we hier geven”, zei vastgoed-nestor Cor van Zadelhoff beslist op zijn dakterras in Cannes. Op straat, onder de genodigden tussen de gedekte tafels, liepen de bezoekers van de vastgoedbeurs Mipim langs de strandtenten op zoek naar een vrije tafel.