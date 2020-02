'Voorzichtig begin beurshandel door virusvrees'

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië heeft inmiddels elf mensen het leven gekost. De Italiaanse autoriteiten hebben vastgesteld dat zeker 322 mensen zijn besmet met het virus. De uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië is de grootste in Europa, maar het virus is ook opgedoken in andere EU-landen. In China is het dodental opgelopen naar 2715 en zijn 78.064 mensen besmet.

Wolters Kluwer behaalde in 2019 een omzet van 4,6 miljard euro. De informatieleverancier rekent voor dit jaar op een groei van de aangepaste winst per aandeel van 4 tot 9 procent. Het bedrijf kondigde tevens aan een aandeleninkoopprogramma te starten van 350 miljoen euro.

ASMI

Optiekconcern GrandVision boekte vorig jaar minder winst op een hogere omzet. Het bedrijf achter ketens als EyeWish en Pearle had te maken met meer eenmalige kosten, onder meer aan de voorgenomen overname door brillenfabrikant EssilorLuxottica. Daarnaast daalde de winstgevendheid door investeringen in digitalisering.

ASMI kwam dinsdag na de slotbel al met cijfers. De toeleverancier aan de chipindustrie profiteerde duidelijk van het aantrekken van de chipmarkt als geheel en boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Het bedrijf kondigde tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 100 miljoen euro. Ook wordt het dividend opgeschroefd.

NIBC

NIBC meldde bij de publicatie van zijn jaarcijfers dat het bestuur van de bank zich schaart achter het overnamebod door investeerder Blackstone. Blackstone biedt 9,85 euro per aandeel en wil de Haagse zakenbank van de beurs halen. De deal moet in de tweede helft van dit jaar rond zijn.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en verzekeraar NN Group zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van RBC schroefden hun aanbeveling voor Just Eat Takeaway terug, terwijl Mediobanca positiever werd over NN Group.

Koersen

Atrium European Real Estate liet weten het dividend te handhaven, ondanks tegenvallende prestaties in Rusland die het vastgoedbedrijf vorig jaar flink in de weg zaten. De uitbater van winkelcentra in Oost-Europa zegt desondanks vertrouwen te hebben in de eigen toekomstplannen en vooruitzichten en maakte bekend ook in woningen te stappen.

De euro was 1,0872 dollar waard tegen 1,0877 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 49,76 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 54,64 dollar per vat.