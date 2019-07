Wel of geen bikini

V.l.n.r. schrijver Kasper Jansen, acteur-zanger Edwin Rutten, burgemeester André van de Nadort en boer Jacob de Wolff op opera Spanga.

„Ik had ook een bikini bij me, maar dat was te underdressed”, grapte acteur-zanger Edwin Rutten over de hitte. Hij kreeg officieel het eerste exemplaar van het spannende fotoboek Opera in het weiland, 30 jaar rebellie in Spanga uitgereikt door burgemeester André van de Nadort van de gemeente Weststellingerwerf.