Pomphouders: Nederlanders gingen nog snel even tanken in Duitsland

Volgens de zegsman van BETA zal daardoor weer meer "normaal tankgedrag" te zien zijn bij Nederlandse pompstations aan de grens. De Duitse accijnsverlaging op benzine en diesel ging per 1 juni in om zo huishoudens te helpen met de sterk gestegen prijzen en de hoge inflatie door de oorlog in Oekraïne. Toen gingen Nederlanders massaal de grens over om te tanken.

BETA stelt dat daardoor pomphouders dicht bij de Duitse grens veel inkomsten misliepen. Het gaat dan niet alleen om de verkoop van brandstof, maar bijvoorbeeld ook kopjes koffie, tabak en andere producten. Die producten zijn een belangrijke inkomstenbron voor tankstations. "In de winkel gebeurt het namelijk", stelt de woordvoerder.

Boodschappen

Maar ook de lokale middenstand had er last van, aldus BETA, omdat mensen die naar Duitsland gingen om te tanken daar dan ook vaak horeca bezochten en boodschappen deden. Daarnaast zegt de branchevereniging dat het ook beter voor het milieu is om in Nederland te tanken omdat daardoor minder kilometers gereden hoeven te worden.

Nederland voerde per 1 april al een accijnsverlaging in. Het kabinet wil de verlaging ook volgend jaar nog zes maanden in stand houden. Dat is volgens BETA "prachtig nieuws". De Belgische regering besloot woensdag om een accijnskorting tot en met maart te verlengen.

De prijzen aan de Nederlandse pomp zijn wel wat aan het dalen door de lagere olieprijzen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,179 euro. In juni tikte de adviesprijs nog een recordniveau van 2,504 euro aan. De adviesprijs voor een liter diesel bedraagt nu 2,197 euro.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Automobilisten betalen die prijzen doorgaans alleen langs snelwegen. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.