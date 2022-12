Premium Het beste van De Telegraaf

Friese bakkersfamilie baalt van energienet: ’Wij willen actie! Geen gebakken lucht’

Maaike Nynke en Gerrit Hellema voor een gasoven van Helwa. Ⓒ Anne van der Woude

Hallum - Bakker Andele Hellema zag in de 19e eeuw een kans om zijn bakkerij te laten groeien in Hallum, in de kop van Friesland. In de 21e eeuw bakken zijn nazaten koek, banket en wafels voor consumenten wereldwijd, maar zien zij hun ambities om te groeien en te verduurzamen gefrustreerd door een kwakkelende energievoorziening. „Wij hebben onze maximale capaciteit bijna bereikt.”