Ook staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) weg: ’Misschien ga ik boek schrijven op Sint Eustatius’

Van Rij: „Ik ben niet meer de jongste en er staat een jongere generatie klaar. Ik denk graag op de achtergrond mee. Ik ga terug naar Sint Eustatius, daar hebben wij een huis. Misschien ga ik wel een boek schrijven. Het zijn geen saaie periodes geweest, het heeft me flink van de straat gehouden.”

U gaat het nieuwe fiscale handboek schrijven?

„Haha, wie weet, dat zou geen slecht idee zijn!”

U heeft net een belangrijk onderzoek afgerond en daarmee fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Vindt u het zonde dat u nu moet stoppen omdat het kabinet is gevallen?

„Ik zit vol ideeën en die blijven gewoon komen, ongeacht in welke rol. Ik heb het nu anderhalf jaar missionair mogen doen, demissionair ga ik ook doen wat ik kan.”

Terugkijkend, wat had u anders gedaan in de afgelopen anderhalf jaar?

„Als je aangesteld wordt als staatssecretaris word je geconfronteerd met wat in het coalitieakkoord staat. Daar kun je theoretisch nee op zeggen, maar ik wilde het toch aangaan. Al had ik in de keuken graag meegekeken bij de bereiding.”

U bent nu uitvoerder?

„Terwijl ik een kok ben die het leuk vindt om een beetje te kokkerellen. Dat had ik achteraf gezien wel prettig gevonden.”

Kunnen we komend half jaar nog veranderingen verwachten?

„Ik denk niet dat er grootse besluiten kunnen worden genomen, of dat we nog op een gaspedaal kunnen drukken. Er komt bijvoorbeeld geen grote lastenverhoging. Ik ga netjes doorwerken tot er een nieuw kabinet komt en dan is het mijn plicht om alles kloppend over te dragen aan mijn opvolger.”

Wat is de boodschap voor uw opvolger?

„Dat ga ik nu niet zeggen.”

Hoe ziet het ideale belastingsysteem eruit in uw ogen?

„Waar ik jaloers op ben, is het moment dat de muur viel in het Oostblok en de voormalige Warschaupact-landen vrij waren. Zij konden toen in één keer een nieuw belastingstelsel neerzetten. Dat hebben ze gedaan. En met succes.”

Waar droomt u van in Nederland?

„We hebben de afgelopen decennia een heel verfijnd systeem opgebouwd, wat grosso modo niet alleen verklaarbaar is, maar ook nog best wel functioneert, tussen aanhalingstekens. Het is heel ingewikkeld om een complex stelsel eenvoudiger te krijgen. Daar heb ik nu een eerste aanzet toe gegeven.”