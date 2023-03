Premium Het beste van De Telegraaf

Bewindsvrouw geeft startschot campagne voor afvalscheiding op kantoor Op welke manier doet staatssecretaris Vivianne Heijnen alsof ze thuis is?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

’Jakkes’, lijkt staatssecretaris Vivianne Heijnen te denken als zij met voorzitter Boris van der Ham en directeur operaties Iwan te Winkel het afval scheidt.

Het was bewindsliedenpraktijkdag want ook vuilnisstaatssecretaris Vivianne Heijnen ging op pad, zij het dichter bij haar departement. Zij stortte zich op het Haagse Anna van Buerenplein in het kader van de campagne Doe alsof je thuis bent op kantoorafval, dat nog onvoldoende wordt gescheiden.