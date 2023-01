Aanvragen hypotheek hard omlaag, starter woningmarkt grijpt kans

In vorige jaren sloten Nederlanders massaal hun hypotheken over, om te profiteren van de historisch lage rente. Door de verdrievoudiging van de hypotheekrente is dat voordeel goeddeels verdwenen. In de laatste drie maanden van 2022 werden dan ook 89% minder hypotheken overgesloten dan een jaar eerder, meldt De Hypotheker dinsdag.

Dat de huizenprijzen dalende zijn, komt ook naar voren in de cijfers. Het gemiddeld hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning zakte in het vierde kwartaal met 11% naar €298.000. Dat is hetzelfde niveau als twee jaar geleden. Vorige week meldde makelaarsclub NVM al een daling van de huizenprijzen in het vierde kwartaal, bij een verdubbeling van het huizenaanbod. Over het hele jaar rapporteerden de makelaars een prijsdaling van ruim 6%.

Hypotheken voor een woningaankoop vormen nu bijna twee derde van het totale aantal aanvragen, waar dat een jaar geleden minder dan de helft was.

Jonge huizenkopers profiteren van het ruimere woningaanbod, ziet De Hypotheker in zijn cijfers. In de categorie huizenkopers tot 35 jaar was in december sprake van 9% meer hypotheekaanvragen dan een jaar eerder.

Tegelijk slaan 55-plussers juist minder toe. Over heel 2022 deden de ouderen een kwart minder hypotheekaanvragen voor een aankoop. „Als gevolg van het grote tekort aan betaalbare levensloopbestendige woningen”, luidt de uitleg van directievoorzitter Michel van den Akker. Hij hoopt dat politici en ontwikkelaars hier rekening mee houden bij hun plannen. „Een betere afstemming tussen vraag en aanbod van nieuwbouwwoningen kan een bijdrage leveren aan een betere doorstroming op de huizenmarkt.”

Opvallend is dat ook de bouwwoede is afgenomen, nadat huizenkopers de afgelopen jaren veel leenden om hun woning op te knappen of te vergroten. Die ontwikkeling werd gestimuleerd door de hoge overwaardes en de krapte op de woningmarkt.

Nu blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering in het laatste kwartaal met een ruim een kwart is afgenomen. Relatief is het aandeel van deze aanvragen op het totale aantal hypotheken wel toegenomen. De Hypotheker verwacht ook dat veel huizenbezitters gezien de hogere energiekosten het komende jaar blijven investeren in het verduurzamen van hun woning.