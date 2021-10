’Barbaren’ van opkoopfonds KKR dragen macht over aan hun kroonprinsen

Premium Financieel

Citi haalt baas zakenbank ABN Amro, wat betekent dat?

Hoewel van het oude ABN Amro niets meer over was, bleek de naam nog altijd iets te betekenen toen de bank terugkeerde op de beurs. Er was namelijk internationaal best veel aandacht toen ceo Gerrit Zalm en consorten zich op 20 november 2015 meldden op Beursplein 5.