Podcast met Martin Visser Hypotheekrenteaftrek verder onder druk: 'Brussel mengt zich in de strijd'

De hypotheekrenteaftrek is al jaren voer voor discussie. Ondanks dat de aftrek een heilig huisje is voor een aantal politieke partijen lijkt daar nu verandering in te komen. De Europese Commissie heeft, door het coronaherstelfonds, een ingang gevonden om het vervloekte H-woord te hervormen. Wat houdt dit in voor huizenbezitters? Kunnen Hoekstra en Rutte dit plan nog blokkeren of scharen zij zich juist achter deze hervorming? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam met Alexander Bakker, correspondent in Brussel, in de podcast Kwestie van Centen.