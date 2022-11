ABN Amro: industrie gaat harde klappen krijgen

Dat voorspellen economen van ABN Amro in de nieuwste sectorprognoses die vrijdag naar buiten komen. „Na de snelle groei van 2021 en de eerste helft van 2022 gaat de industrie een moeilijk jaar tegemoet”, aldus Albert Jan Swart, sectoreconoom bij ABN Amro.

„Doordat de energieprijzen in Europa momenteel hoger liggen dan in veel andere landen, hebben vooral energie-intensieve ondernemingen die op mondiale markten concurreren de productie afgeschaald”, zo stelt de bank. „Met name de basismetaalindustrie staat onder druk. Driekwart van de ondernemingen in deze branche kan de gestegen kosten niet of nauwelijks doorberekenen. Sommige fabrieken liggen zelfs geheel stil, zoals aluminiumfabriek Damco in Delfzijl, dat in oktober failliet ging.”

De bank-economen brengen in beeld welke branches het meeste last hebben van de extreme kostenstijging. Naast een krimp met 3% in de industrie voorzien ze een afname van de economische activiteit met 1% in de vrijetijdssector, met 0,5% in de detailhandel, 1% in de bouw en 1% in de voedingsmiddelenindustrie. Voor de transport rekenen ze op een plus met 1% en voor tech en telecom zelfs een stijging met 4%.

Kosten

Het bedrijfsleven heeft te kampen met dalende winstmarges, zo stellen de ABN-economen. „Grosso modo staat het bedrijfsleven er nog financieel goed voor, maar de stijgende kosten zetten wel druk op winstmarges in het merendeel van de onderzochte branches. In totaal kunnen bijna zes op de tien bedrijven de kosten niet of nauwelijks doorberekenen.”

Op basis van een enquête van het CBS heeft ABN Amro in kaart gebracht welke branches het meeste moeite hebben om de stijgende kosten door te berekenen aan hun klanten. Bovenaan staat: ’Verhuur en handel onroerend goed’. „Maar liefst 82% van de ondernemingen in deze branche geeft dat aan. Vermoedelijk speelt in de vastgoedsector vooral de stijgende rente een rol.”

Verder geven vooral reisbureaus, uitgeverijen, callcenters, basismetaal, restaurants en cafés en bedrijven in de sport en recreatie aan niet of nauwelijks de kosten te kunnen doorberekenen. Bedrijven hebben last van stijgende energielasten en duurdere grondstoffen.