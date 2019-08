'Van Lanschot ruziet met huisbaas over verbouwing'

Amsterdam - Van Lanschot Kempen ligt overhoop met de huisbaas van zijn kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas. Dat meldt Het Financieele Dagblad. De verbouwing van het naastgelegen gebouw levert zo veel geluidsoverlast op dat werknemers er uren later nog last van hebben. De bank probeerde verhuurder CBRE tevergeefs via de rechter te dwingen de werkzaamheden voortaan buiten kantooruren uit te voeren.