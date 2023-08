Poetin krijgt nieuwe tegenslag: roebel zakt hard weg

Ondanks de nieuwe steunactie van de Russische centrale bank zet de val van de roebel onverminderd door in vergelijking met de dollar. De Russische munt is daarbij teruggevallen naar het laagste niveau sinds maart vorig jaar, de start van de oorlog in Oekraine. Met de nieuwe terugval van 1,5% op maandag is een dollar nog maar net 100 Russische roebel waard. Dit jaar is de roebel per saldo al meer dan 25% gedaald.

Militaire uitgaven

Bij de zwakte van de roebel spelen onder meer de groeiende militaire uitgaven die Rusland doet is een grote rol. Die wakkeren de zorgen aan dat het land van president van Poetin steeds economisch meer gebukt gaat onder de oorlog. Voor de achtste maand op rij laat Rusland een tekort zien op de begroting.

Daarnaast beginnen het omvangrijke pakket aan sancties van westerse landen langzamerhand Rusland steeds meer pijn te doen. Het land ziet daardoor ook de opbrengsten van zijn export steeds verder afnemen. Vooral de inkomsten uit olie- en gas zijn afgelopen maand hard teruggelopen. Vorige maand kwam er $6,9 miljard binnen tegen $16,3 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

De Russische centrale bank probeerde recent nog de neergang van de roebel een halt toe te roepen. Het stopzetten van de aankoop van buitenlandse valuta op de eigen interne markt heeft vooralsnog onvoldoende geholpen.