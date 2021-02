Alphabet gewild op vlakke beurzen VS

De Dow Jones-index en de breed samengestelde S&P 500 eindigden 0,1% hoger. De Nasdaq daalde 0,02%.

Alphabet blonk uit met een koerssprong van 7,3%. De Google-moeder draaide in het afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht.

Bij Amazon (-2%) geeft topman Jeff Bezos medio dit jaar het stokje over aan Andrew Jassy. De nieuwe ceo geldt als de motor achter het meest winstgevende onderdeel van het bedrijf, clouddienstenaanbieder Amazon Web Services (AWS). Jassy werkt sinds 1997 voor Amazon. Na het uit handen geven van de dagelijkse leiding blijft Bezos aan de onderneming verbonden als voorzitter van het bestuur. De internetwinkelgigant kwam ook met meevallende kwartaalresultaten.

De koers van GameStop veerde 3,1% op. Het veelbesproken aandeel is een speelbal van hedgefondsen en particuliere beleggers geworden en kelderde dinsdag 60%. Bioscoopketen AMC, eveneens een aandeel waar beide partijen zich op hebben gestort, werd 13,4% hoger verhandeld.

Nieuwbakken minister Janet Yellen (Financiën) roept deze week trouwens topambtenaren bijeen van onder andere beurswaakhond SEC en centralebankenkoepel Federal Reserve. Ze wil praten over de volatiliteit als gevolg van de bemoeienissen van Reddit-beleggers.

Spotify ging echter 8,1% onderuit. De streamingdienst leed in het voorbije kwartaal een verlies van €69 miljoen. Het aantal betalende abonnees van Spotify steeg wel met 10 miljoen naar 155 miljoen.

Bekijk ook: Deze fintechmiljardair maakt als eerste reis in de ruimte met toeristencrew

Een meevaller voor beleggers is trouwens dat het aantal banen in de VS vorige maand sterker is gegroeid dan verwacht. Volgens loonstrokenverwerker ADP kwamen er 174.000 arbeidsplaatsen bij, terwijl analisten waren uitgegaan van 70.000 nieuwe banen. Het officiële banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid verschijnt vrijdag.