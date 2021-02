Spotify valt uit de toon op matte beurzen VS

Financieel

AEX wint fors dankzij tech, Shell en Unibail onderuit

De AEX sluit maandag de handel 1,6% hoger. Ook in Europa delen beurzen in het optimisme. Beleggers maken zich minder zorgen over de vertraging in de vaccinatieprogramma’s. Technologiebedrijven als ASML, Philips en Prosus zijn in trek, terwijl Shell en Unibail-Rodamco-Westfield gevoelig onderuit gaan...