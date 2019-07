VolkerWessels-dochter werkt aan Brits spoor

VolkerRail had in april al gehoord dat het was geselecteerd voor een raamwerkovereenkomst voor werken aan signalen en communicatienetwerken bij het spoor in het noordwesten van Londen. Het bedrijf heeft daarvoor nu een specifieke opdracht binnengesleept met een waarde tussen de 150 miljoen en 250 miljoen pond.

Verder kreeg VolkerRail te horen dat het geselecteerd is voor een raamwerkovereenkomst voor seinwerkzaamheden op verschillende routes in Engeland. Samen met zes andere bedrijven kan het spoorbouwbedrijf nu een gooi doen naar zeventien kleinere opdrachten met een gezamenlijke waarde van tot 70 miljoen pond.