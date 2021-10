Premium Het beste van De Telegraaf

Drie Nederlanders over CBS-cijfers Zo voelt koopkracht in portemonnee: ’Rijkdom is dat je met je geld huis kan kopen, en dat is niet zo’

John en zijn partner wonen riant, maar rijkdom zit ’m volgens hen niet alleen in geld. Ⓒ Robert Hoetink

Amsterdam - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Leiden komen met een lawine aan verrassend nieuws: sinds 1977 is de koopkracht met bijna 60 procent gestegen, de belasting- en premiedruk is sinds 1985 met procenten gedaald en de inkomensongelijkheid is in Nederland klein en al jaren stabiel. Het lijkt dus veel beter te gaan dan veel mensen denken. Drie Nederlanders vertellen wat zij ervan in de portemonnee merken. Cees Troost (74): „Wij hebben het in alle opzichten rijker gehad dan de generaties na ons.”