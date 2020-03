Amerikaanse centrale bank gaat ongelimiteerd opkopen

Dat maakte het stelsel van Amerikaanse centrale banken zojuist bekend.

„Hoewel er nog veel onzekerheid is, is het duidelijk geworden dat onze economie te maken heeft met ernstige verstoringen”, schreef de Fed in een persbericht. „Daarom moeten er agressieve maatregelen worden genomen in de publieke en private sector om het verlies van banen en inkomens te beperken, en een snel herstel te helpen zodra de disruptie afneemt.”

Eerder kondigde de Fed al aan voor $500 miljard aan staatsobligaties op te kopen, en voor $200 miljard aan hypotheek-producten. Die maatregelen hadden tot nu toe weinig effect, de paniek op de financiële markten bleeft groot. Daarom heeft de Fed het tempo en de omvang van deze programma’s uitgebreid.

Het is zeker niet de eerste maatregel die de Fed aankondigt. Eerder deze maand werd de rente al in twee stappen verlaagd naar 0%. Ook werden er al uitgebreide opkoopprogramma’s aangekondigd.

Ook de Amerikaanse overheid werkt aan een groot steunpakket, maar dat loopt tot nu toe niet zo soepel. Het plan was om een stimuleringsprogramma ter waarde van $2 biljoen vandaag aangenomen te krijgen in het Amerikaanse Congres.