Volksbank in de fout met opzeggen rekeningen ’onbedoelde Amerikaan’

De bank beëindigde de rekeningen omdat de man bepaalde informatie niet wilde geven en geen belastingaangifte wilde doen in de Verenigde Staten en zo belasting zou ontduiken. In een kort geding, een jaar geleden, kreeg de bank nog gelijk.

Het gaat om een Nederlander die in de VS is geboren, omdat zijn vader daar op dat moment was gelegerd. Daarom is hij ook Amerikaans staatsburger ook al heeft hij verder geen band met dat land en heeft hij er alleen zijn eerste levensjaar gewoond. De Amerikaanse wetgeving verplicht alle staatsburgers, ongeacht waar ze wonen, om belastingaangifte te doen in de VS. Bovendien dreigen de VS met sancties als banken hier niet goed op letten.

Uitzondering

Volgens de rechtbank hoeven Nederlandse banken bankrekeningen van Amerikaanse staatsburgers met een saldo tot $50.000 (€44.000) niet door te geven aan de Amerikaanse autoriteiten. Op de zitting bleek dat de rekeningen van de man onder die uitzondering vallen.

De Volksbank, moederbedrijf van SNS en RegioBank, beëindigde de rekening ook omdat de man vermoedelijk belasting ontduikt en de bank zich daarmee ook schuldig maakt aan witwassen. „Uit cijfers van de Amerikaanse autoriteiten blijkt dat maar een klein deel van de ’onbedoelde Amerikanen’ daar ook daadwerkelijk belasting moet betalen”, aldus de rechtbank in een toelichting. „Het is aan de Volksbank om aan te tonen dat deze man onder die kleine groep valt. Dat heeft de bank niet gedaan.”

Kostbaar

Belastingaangifte doen in de VS kan kostbaar zijn, zelfs als er geen heffing volgt. Afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit kost een paar duizend euro en ook in dat geval moet er nog belastingaangifte worden gedaan over de voorafgaande vijf jaar.