Topman chipreus NXP casht $450 miljoen

De Amerikaanse bestuursvoorzitter wachtte de overnamestrijd niet af. In oktober 2017 heeft hij zijn optierechten op de aandelen die hij kreeg verkocht, meldt IEX.

Clemmer is met zijn pakket alle bestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voorbij gestreefd. In Nederland ontstond veel ophef over de beloningsverhoging voor ING-topman Ralph Hamers tot €3 miljoen, maar die komt gemeten naar omvang in de schaduw van de inkomsten van Clemmer te staan.

Marktleider

Philips-topman Frans van Houten was voorganger van Clemmer, die in 2008 door private equity-eigenaren werd binnengehaald om NXP te laten groeien.

De near field technology-chips van het Eindhovense bedrijf zitten in auto’s en bankpassen, NXP claimt een 80% marktaandeel in dit segment te bezitten.

Qualcomm biedt $44 miljard voor het voormalige chipbedrijf van Philips.

Verbod overname

NXP is ondertussen speelbal geworden in de overnamestrijd die Broadcom voert met een bod op Qualcomm, na een verhoging in totaal $117 miljard groot. Broadcom wilde een hoger bod op Qualcomm uitbrengen, mits Qualcomm zou afzien van NXP.

In de Verenigde Staten heeft president Trump de overname van het Amerikaanse Qualcomm door het in Singapore gevestigde Broadcom geblokkeerd.