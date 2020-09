Gevluchte Carlos Ghosn wil Libanon oppepper geven

Dit moet nieuwe banen opleveren in het land, dat in augustus werd getroffen door een zware explosie waardoor de haven van hoofdstad Beiroet grotendeels werd verwoest.

Ghosn (66) vluchtte eind 2019 op spectaculaire wijze uit Japan nadat hij er een jaar had vastgezeten vanwege corruptieverdenkingen. Hij streek vervolgens neer in Libanon, waar hij opgroeide.

Banen scheppen

Volgens Ghosn is zijn opleidingsprogramma voor talentvolle ondernemers niet bedoeld om politici in het land positief te stemmen. „Dit draait om het scheppen van banen en het kweken van ondernemers die hun rol kunnen spelen in de heropbouw van het land”, zei de zakenman tijdens een persbijeenkomst.

Ghosn begint naar verwachting in maart met het overbrengen van de fijne kneepjes van het vak aan 15 tot 20 ondernemers. Hij wordt bij het geven van de lessen geholpen door Jaguar Land Rover-topman Thierry Bolloré en voormalig Goldman Sachs-bankier Ken Curtis.