Russische agressie in Oekraïne op de agenda Koning krijgt beladen bezoek uit India

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Het Nederlands staatsbezoek van 2019 met het huidige presidentspaar en de huidige premier Narendra Modi (l.). Ⓒ Foto ANP

De Indiase president Ram Nath Kovind brengt dinsdag en woensdag een beladen staatsbezoek aan ons land. India sprak zich tot nu toe namelijk niet uit over de Russische agressie. Al bestaat het staatsbezoek ook uit plichtplegingen als de inspectie van de erewacht op de Dam in Amsterdam en een dansvoorstelling in het Muziekgebouw aan ’t IJ: er zal genoeg tijd zijn om brandende kwesties inhoudelijk te bespreken.