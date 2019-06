Bij ons op Het Voorhout

Rio Praaning temidden van pianiste Gabrielle Zemaityte (l.) en violiste Novile Maceinaite bij Eddy en Erna de Kroes in de voorkamer. Ⓒ De Telegraaf

Rookpluimen van buurtbarbeque’s stijgen weer op, maar op het Lange Voorhout in Den Haag gaat dat héél anders. Daar ontmoet de buurt elkaar voor een dinertje in het voormalige paleis Korte Voorhout, nu het Escher Museum, en bij het dessert in Hotel Des Indes.