’Chinese leider Xi stak stokje voor megabeursgang Ant Group’

Een week voordat Ant Group zijn opwachting zou maken op de aandelenmarkten in Shanghai en Hongkong zou Ma zich kritisch uit hebben gelaten over het Chinese overheidsbeleid, zo kwam naar voren uit een rapport waar The Wall Street Journaal inzage in had.

De beursgang waar een recordbedrag van $35 miljard mee was gemoeid werd twee dagen voor de notering geblokkeerd. Vooral kleine beleggers in China die massaal mee wilden doen, kwamen daardoor in de kou staan.

De Chinese president Xi zou al langer moeite hebben gehad met de groeiende macht van de grote techspelers in China. Zo zijn op het platform van Ant Group, vooral bekend van dochterbedrijf AliPay meer dan 1 miljard Chinezen actief. Ook Alibaba waar Ma eveneens aan de wieg van stond, is enorm populair in het Aziatische land.

Het is nog onduidelijk of en wanneer Ant Group alsnog een gang naar de beurs gaat maken. Het Chinese bedrijf zal waarschijnlijk alle zeilen moeten bijzetten om de stap toch te kunnen maken.