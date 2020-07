Uber-concurrent Bolt wil hard vooruit in A’dam

Speekenbrink is niet bang voor de overvolle Amsterdamse taxi-markt. „We houden goed in de gaten hoe groot de vraag is naar ritten en hoeveel chauffeurs we inzetten”, zegt hij. Bolt werkt met zelfstandige chauffeurs, die vrij zijn om ook voor Uber of andere taxibedrijven te rijden.

Chauffeurs probeert Bolt aan zich te binden door met 15% een lagere commissie te vragen dan Uber, dat 25% incasseert.

Door mensen te belonen die vrienden lid maken van de app en vijftig procent korting te bieden op de eerste tien ritten hoopt Speekenbrink snel veel Amsterdammers in de wagens te krijgen. Die korting zal worden betaald door het bedrijf en niet door de chauffeurs, bezweert hij. Investeerders hebben sinds de oprichting inmiddels 300 miljoen euro geïnvesteerd in Bolt. In de laatste ronde in mei werd nog 100 miljoen aan financiering binnengehaald bij de Britse investeerder Naya Capital om verder te expanderen.

Marktleider

Bolt begon in 2013 in Estland, breidde daarna uit in Midden-Europa en Afrika, waar het volgens Speekenbrink in veel landen marktleider is. „Recent zijn we weer in Europa gaan uitbreiden, met de introductie van ons platform in Stockholm, Londen en Parijs.” In sommige markten is Bolt ook in de maaltijdbezorging en de verhuur van elektrische steps en fietsen gestapt. In Nederland ligt echter eerst de focus op de Amsterdam zal de focus eerst liggen op de taxi’s.

Terwijl concurrent Uber vanwege de coronacrisis onlangs in Amsterdam meer dan 200 banen schrapte, zijn bij Bolt volgens Speekenbrink de afgelopen tijd ontslagen uitgebleven, al hebben mensen wel werktijd en salaris ingeleverd. Volgens Bolts oprichter en ceo Markus Villig biedt de huidige situatie kansen ’om er sterker uit te komen in de komende twaalf maanden’.