Beursblog: Arcelor topper in stevig hogere AEX

Door Johan Wiering

De AEX schommelt in de namiddag op een plus van zo’n 2%. Beleggers trekken zich op aan het bericht dat de Russische president Poetin bereid is met zijn Oekraïense tegenhanger Zelenski te praten. Vooral staalgigant ArcelorMittal is in trek.