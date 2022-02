Beursblog: Wall Street en Damrak sluiten week sterk af

Door Johan Wiering

Wall Street is vrijdag met stevige winsten gesloten. Eerder op de dag was de stemming op de Amsterdamse beurs al goed. Beleggers trokken zich op aan het bericht dat de Russische president Poetin bereid is over vrede te onderhandelen.