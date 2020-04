'Heineken meest blootgesteld aan alcoholrestricties'

Vanwege de coronacrisis zijn maatregelen om de crisis in die landen te bezweren in verlengd. Daardoor zullen brouwers en drankproducenten volgens Citi in de hele maand april tot vrijwel niets produceren en verkopen.

De drie markten zijn goed voor circa 17 procent van de omzet van Heineken, waarmee de Amsterdamse brouwer harder zal worden geraakt dan branchegenoot AB InBev, en drankenmakers Diageo en Pernod Ricard die 12 tot 13 procent van hun omzet uit die landen halen.

Impact onderschat

Voor iedere maand dat de alcoholverkoop in India, Mexico en Zuid-Afrika aan banden wordt gelegd, zal de groepsomzet van Heineken dit jaar met circa 1 procent dalen, aldus de kenners. De totale brutowinst van Heineken staat maandelijks voor een klap van 5 procent.

Volgens Citi wordt de impact van de maatregelen door de markten onderschat. De brouwerijen van Heineken en AB InBev in Mexico zijn bijvoorbeeld nog altijd dicht, ondanks pogingen van het ministerie van Landbouw om bier als "essentieel" product bestempeld te krijgen.

Het aandeel sloot woensdag op 75,72 euro.