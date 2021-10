Oproep: bent u slachtoffer van beleggingsfraude?

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Beleggingsfraude neemt ieder jaar explosief toe. Slachtoffers worden voor tienduizenden euro’s en soms zelfs voor tonnen opgelicht met dubieuze beleggingsproducten waarbij gespeculeerd wordt in valuta’s, aandelen, indices of grondstoffen, de zogeheten contracts for differences, afgekort cfd’s.