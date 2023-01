Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Rutte moet zich veel meer aantrekken van argwaan over Davos

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Screenshot filmpje Mark Rutte, onderweg naar Davos.

In het busje van Zürich naar Davos had premier Mark Rutte een kort filmpje ingesproken voor de sociale media. De woordvoerder die de opname maakte, zat schuin achter hem. Hij keek over zijn schouder en sprak de kijkers toe, zoals een vader die vanaf de voorstoel iets tegen de achterbank zegt. Dat hij onderweg was naar het World Economic Forum. En dat het zo efficiënt was om daar de talloze afspraken te hebben die anders heel veel dagen zouden kosten.