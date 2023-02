Premium Het beste van De Telegraaf

TikTok speeltuin Chinese spionnen? ’Wij kennen inhoud filmpjes niet eens’

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

TikTok telt drie miljoen Nederlandse gebruikers, mede dankzij een verslavend algoritme. Ⓒ Getty Images

HAARLEM - Socialmediaplatform TikTok dankt zijn succes - 3 miljoen gebruikers in Nederland, werd onlangs bekend, en 1 miljard wereldwijd - aan een verslavend algoritme. Maar die verslaving boezemt argwaan in, net als de Chinese oorsprong van het bedrijf. Wie zegt dat Peking niet meekijkt en data binnenhengelt van al die gebruikers, onder wie veel kinderen? TikTok zelf is stellig: „Wij weten niet eens waar een video over gaat en dus ook niet de interesses van onze gebruikers”, zegt Theo Bertram, binnen de Europese TikTok-tak verantwoordelijk voor government relations en public policy.