Topman Han Fennema van Gasunie ’In 2025 kan Nederland zonder Russisch gas’

Door Theo Besteman

Han Fennema, Fries in Groningse dienst, over de gaswinning, Rusland en waterstof. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - Nederland zoekt gas. Het wil sinds de invasie in Oekraïne snel van Russische brandstoffen af. Gasunie bouwde winning uit het Groningen-veld juist af, en speurt in hoog tempo naar voorraden nu Poetin ons dreigt af te sluiten. ,,Maar binnen een halfjaar van Russisch gas af is onhaalbaar”, zegt topman Han Fennema. ,,Ik verwacht dat het in 2025 kan, als we alles op alles zetten.”