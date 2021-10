Premium Het beste van De Telegraaf

Alleen met geheimhoudingsclausule de nieuwe Asterix lezen

Door Ruben Eg

Het lag in een heuse kluis. Of ieder geval op een afgesloten plek. In Frankrijk heersen nogal wat veiligheidsmaatregelen rond een nieuw stripboek van Asterix. Alles om te voorkomen dat die voortijdig op straat belandt. En zo zat ik twee dagen voor publicatie onder toezicht en de belofte de mobiele telefoon in de zak te houden Asterix en de Griffioen te lezen.