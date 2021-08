Column: snapt Sociale Zaken er eigenlijk wel wat van?

Premium Financieel

Column: doorgaan omdat het je al zoveel heeft gekost

We zitten op een fijn terras in Split, Kroatië, mijn lief, kids en ik. We bestellen. Steaks en truffelrisotto. Vriendelijke serveerster Nela neemt onze bestelling op. Het duurt lang voordat onze drankjes komen. Maar dat is niet erg. We zijn er inmiddels aan gewend in druk ja-we-mogen-weer-op-vakanti...