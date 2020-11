Damrak: winst Aegon en Shell, tech blijft fors achter

De AEX-index noteerde, na 3,7% winst op maandag, 0,4% lager bij 594,2 punten. De AMX bleef licht in het groen bij 854,4 punten.

In Azië sloot de Nikkei 225 met 0,3% winst. Bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, zoals de luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en ANA holdings, waren in trek en veel grote technologiebedrijven die tot nu toe profiteerden van het thuiswerken kwamen onder druk. Cathay Pacific won 13% in Hongkong.

Op Wall Street eindigde de De Dow-Jonesindex maandagavond 3% hoger. De eerste futures voor opening van de markten in New York om 15.30 uur koersten verdeeld: opnieuw zullen technologiefondsen in de Nasdaq in het rood gaan, terwijl de Dow Jones- en S&P 500-index op winst afkoersen.

De euro steeg 0,1% tot $1,1826. Brent-olie ging, na bijna 10% winst maandag, met 0,8% terug tot $42,10 per vat. Het Britse pond steeg tegen de euro terwijl Brexit-onderhandelingen voortgingen.

Financials sterk

Bij de hoofdfondsen noteerde tech-investeringsfonds Prosus 5% in het rood, chiptoeleverancier ASMI verloor 4,5%, betalingsverwerker Adyen, dat een filiaal in Dubai opende, verloor 3,3%.

Aan de pluskant noteerde verzekeraar Aegon bovenin 2,4% winst, ING werd 1,7% duurder en ABN Amro werd 1,3% meer waard.

Energie- en gasconcern Shell steeg 1%. Telecomconcern KPN dikte met 0,9% aan.

Aandeelhouders van Unibail-Rodamco-Westfield meldden een overwinning. Grote fondsen evenals de Vereniging van Effectenbezitters stemde tegen de voorgestelde emissie van aandelen tegen €3,5 miljard.

Biotechfonds Galapagos (+1%) stelde dat het zijn eerste patiënt in een proeffase met zijn kandidaatmedicijn GLPG3667, een middel tegen psoriasis, te hebben behandeld.

Bij de middelgrote fondsen excelleerde vastgoedfonds Eurocommercial Properties met 5% winst. Air France KLM steeg met 1,1%.

Onderin noteerde chiptoeleverancier Besi uit Duiven met 2,1% verlies.

Handelshuis Acomo (+4,8%) berichtte bij de smallcaps de overname van een distributeur van biologische producten tegen €330 miljoen, waarmee het zijn internationale netwerk uitbreidt.

