Malaise tech maakt einde aan prachtige rit AEX

De AEX-index eindigde 0,4% lager bij een stand van 591,87 punten. Bij de weekstart ging de hoofdgraadmeter nog uit zijn dak. De Midkap-index zakte 1% weg naar 845,88 punten.

Elders in Europa koersten beurzen in het groen. De Duitse DAX-index liep 0,5% op, de Britse FTSE 100 steeg 0,6% en de Franse CAC-40 gaf 0,9% rendement.

Bekijk ook: Vaccinnieuws helpt Japanse beurs vooruit

"Deal coronasteun lastig"

Bij de forse opleving van de AEX bij de weekstart speelde ook mee dat partijen die speculeerden op een verdere neergang van achtergebleven aandelen de posities snel moesten terugdraaien na het gunstige vaccinnieuws van Pfizer, stelt Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management. „Deze ommezwaai gaf een extra versterkend effect. Hoewel Pfizer al had aangekondigd rond de Amerikaanse verkiezingen met een update te komen over het coronavaccin, kwamen de goede resultaten voor de markt toch als een grote verrassing.”

Schutte gaat er van uit dat na de zeer voorspoedige gang van zaken sinds begin vorige week de aandelenmarkten op korte termijn wat stoom gaan afblazen. „Hoewel de techfondsen even onder druk zijn gekomen, komt er naar verwachting geen scherpe correctie aan. Aan de andere kant is er ruimte om de weging voor aandelen die dit jaar per saldo nog steeds diep in het rood staan, te verhogen vanwege het zicht op een geleidelijke normalisering van de economie.” Richting het einde van het jaar kan er volgens hem nog meer in het vat zitten. „Met de Amerikaanse verkiezingen achter de rug gaan beleggers meer kijken naar de fundamenten van bedrijven die door de coronacrisis lean and mean zijn geworden. Zo kan Heineken dat een sterke balans heeft snel omschakelen bij het opengaan van de horeca.”

Volgens Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank, moeten beleggers er rekening mee houden dat de onderhandelingen over nieuwe coronasteun met de zege van Biden moeilijk blijven. Hij wijst er op dat de Republikeinen die nog een meerderheid hebben in de Senaat niet zonder slag of stoot zullen meegaan met de voorwaarden van de Democraten die een veel groter steunpakket willen. „De zittende president Trump kan zelfs nog een veto geven als er toch een deal komt tussen beide partijen. Gelet op de verbeterde gang van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt is er nog geen acute noodzaak voor coronasteun.”

Marey benadrukt dat het beursklimaat na de Amerikaanse verkiezingen flink is opgeknapt. „Beleggers zijn tevreden dat er met Biden meer rust komt op het geopolitieke gebied. Daarnaast is er meer duidelijkheid dat er vroeger of later een coronavaccin aan zit te komen. Bovendien wordt er van uit gegaan dat de Fed indien nodig weer gaat stimuleren om de Amerikaanse economie te ondersteunen.”

Unibail blinkt uit

Bij de hoofdfondsen knalde Unibail-Rodamco-Westfield na maandag al de hoofdrol te hebben gespeeld nog eens 21% omhoog. De geplande emissie van het vastgoedfonds door aandeelhouders werd geblokkeerd. Grote fondsen, twee activistische aandeelhouders evenals de Vereniging van Effectenbezitters stemden tegen de voorgestelde emissie van aandelen tegen €3,5 miljard. Schutte benadrukt dat Unibail snel de bakens moet verzetten om de kapaitaalpositie te versterken nu de emissie is tegengehouden.

Tech-aandelen lieten een bedrukt beeld zien na de stevige opmars van vorige week: Prosus gleed steeds verder weg met een duikeling van 7,4%. Betalingsverwerker Adyen, dat een filiaal in Dubai opende, raakte 2,1% kwijt. Chipfondsen lagen er ook slecht bij. ASMI liep tegen een aderlating van 7,3% op, chipmachinemaker ASML slankte met 3,9% af.

Financiële waarden zaten opnieuw in de lift na het enthousiasme over het succesvolle coronavaccin op maandag. Aegon kreeg er 5,2% bij. ING werd 7,7% duurder. ABN Amro werd 4,3% meer waard. Het is voor banken afwachten hoe snel het plaatje voor bedrijven in moeilijkheden gaat verbeteren met een coronavaccin op komst, meent Schutte.

Energie- en gasconcern Shell zette de opmars eveneens stevig voort met een koerssprong van 4,5% gesteund door de verdere opleving van de olieprijs.

Telecomconcern KPN kreeg in de late middaghandel de wind stevig in de rug en dikte 6,9% aan. Volgens een handelaar bij ABN kwamen er hernieuwde speculaties dat er partijen in de markt zouden zijn om het telecomconcern in te lijven. Vorige maand meldde Bloomberg nog dat de Zweedse investeerder EQT interesse had in KPN.

Bekijk ook: Aandeelhouders Unibail houden aandelenemissie tegen

Biotechfonds Galapagos (+0,1%) stelde dat het zijn eerste patiënt in een proeffase met zijn kandidaatmedicijn GLPG3667, een middel tegen psoriasis, te hebben behandeld.

BAM bij toppers

Bij de middelgrote fondsen excelleerde vastgoedfonds Eurocommercial Properties met 21,7% winst. Air France KLM hield de vaart er ook zeer goed in door het zicht op een werkend coronavaccin. Het aandeel sprintte nog eens 2,9% vooruit. Beleggers zagen ook brood in BAM met een sprint vooruit van 9,3% ten gevolg.

In de achterhoede noteerde chiptoeleverancier Besi uit Duiven met 4,4% verlies.

Bij de smallcaps gaf vastgoedfonds Wereldhave vol gas met een 9,4% hogere koers.

Handelshuis Acomo (+6,4%) rapporteerde de overname van een grote distributeur van biologische producten tegen €330 miljoen, waarmee het zijn internationale netwerk uitbreidt. Supermarktketen Sligro Food sterkte 7,8% aan.

Bekijk ook: Handelshuis Acomo koopt leverancier biologische ingrediënten

Meer relevant financieel nieuws elke dag gratis in je mail? Meld je hier aan.