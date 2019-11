AEX houdt het net niet droog

De AEX stond om vier uur 0,1% lager op 597,9 punten. De AMX ging 0,1% omhoog naar 882,8 punten.

De overige Europese beurzen deden ook een stapje terug. De Duitse DAX en de Britse FTSE 100 verloren 0,3%. De Franse CAC 40 leverde 0,2% in.

De Amerikaanse beurzen blijven vandaag gesloten vanwege Thanksgiving, na de nieuwe records gisteren.

Vanwege de ondertekening van een wet door president Trump die de demonstranten in Hongkong steunt, nam het optimisme rond de handelsbesprekingen tussen de VS en China licht af. Volgens hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro blijft de kans groot dat er in december een deal gesloten wordt. „Het zou vreemd zijn als de onderhandelingen een jaar voor de presidentsverkiezingen in de VS klappen. Wel zal het om een deelakkoord gaan, de echte pijnpunten worden nog niet opgelost.”

Wessels meent dat de focus meer naar de consumentenbestedingen moet worden verschoven. „In de VS vielen de back-to-school verkopen tegen, die meestal een goede indicatie zijn voor de verkopen in het shoppingseizoen. Omdat de economische groei waarschijnlijk gaat vertragen, kijken we met bovengemiddelde belangstelling naar bijvoorbeeld de verkopen tijdens cyber monday in de VS. Maar ook naar de consumentenbestedingen in Europa, omdat de wereldeconomie in 2020 meer gedragen zal worden door de rest van de wereld dan door de VS.”

ABN Amro verhoogde recent de weging van aandelen naar neutraal. „Wij zien de eerste zonnestralen en blijven enigszins voorzichtig. De aandelenkoersen zijn hard vooruitgelopen en wij verwachten de komende kwartalen nog economische verzwakking”, meldt Wessels.

Technisch analist Nico Bakker constateert voor de AEX een weinig inspirerend speelveld tussen tussen 595 en 600 punten. „Op de korte termijn is de weerstand op 602 punten de te nemen horde om de weg vrij te maken voor een eindejaarsrally. Maar ik zie reeds haperingen bij 600 omdat het een mooi rond getal is, dus dat zit heus wel tussen de oren bij beleggers. Op iets langere termijn doemt topvorming op tegen de 600+ zone, dus wel degelijk een verslapping van het beeld.”

Bakker denkt dat de kwakkelfase nog wel even kan aanhouden. „Voor nu de pepernotendip volgen. Onder 595 kan de AEX terug naar 590/585 punten. Boven 602 punten is er pas een echte kans op een oliebollenrally.”

Industrie is de klos

Bij de hoofdfondsen stond KPN met een min van 1,2% onderaan. Meerdere partijen zijn geïnteresseerd in een overname van zijn dochter XS4All

Aalberts Industries zakte 1,1%.

ArcelorMittal, die een lening van $1,5 miljard vervroegd aflost, verloor 0,8%.

ABN Amro ging 0,5% omlaag, na een koersdoelverlaging door Berenberg. De Duitse bank gelooft niet in de beloofde kostenverlaging en teruggave van kapitaal.

Betalingsverwerker Adyen zette de opmars van de afgelopen weken voort met een plus van 0,5%.

Bij de middelgrote fondsen stond metalenleverancier AMG onderaan met 2% verlies.

Basic-Fit en de toeleverancier aan de chipsector ASMI stonden met plussen van 1,7% respectievelijk 1,5% bovenin.

PostNL klom 0,4%. Het postbedrijf gaat volgend jaar uitbreiden met een nieuw distributiecentrum in de regio Amsterdam.

Smallcap Kiadis was na een paar zwakke beursdagen 8% in herstel. Het bedrijf verlegde onlangs de focus naar een immunotherapie gericht op de bestrijding van kanker.

Houtveredelingsbedrijf Accsys steeg 1,7%, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers en een aandelenuitgifte van €46 miljoen.

AFC Ajax klom 0,6%, dankzij een 2-0 overwinning in de profijtelijke Champions League.

Avantium won op de lokale markt 6,8%, nadat de Europese Unie een subsidie toezegde van €25 miljoen voor de bouw van een nieuwe fabriek. Deze kost €150 miljoen en gaat een grondstof van bioplastic produceren.

Vivoryon Therapeutics, het voormalige Probiodrug, zakte 5,6% na zijn cijferpublicatie. Het biotechnologiebedrijf zag in het derde kwartaal het verlies oplopen.

