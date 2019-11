Beurs: AEX komt niet uit verlies

De AEX-index noteerde rond 11 uur 0,3% verlies bij 596,7 punten. De AMX-index ging toen 0,4% terug bij 878,7 punten.

De Duitse DAX verloor 0,4%. Essent-moederbedrijf Innogy in Duitsland verlaagde zijn winstverwachting. De CAC 40 raakte o,4% kwijt, terwijl de grootste beurs van Europa in Londen 0,6% verlies boekte.

In Azië verloor de Nikkei in de ochtend in Tokio. Panasonic (-2,8%) verkoopt volgens Japanse media zijn verlieslatende halfgeleiderdivisie.

Wall Street scherpte zijn records aan. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer hebben de lang verwachte uitnodiging gekregen voor een handelsoverleg in Peking.

Maar president Trump tekende woensdagavond een wet om de demonstranten in Hongkong actief te steunen. China reageerde kwaad en ontbood daarop de Amerikaanse ambassadeur. Beleggers vrezen dat dit de handelsgesprekken frustreert.

Brentolie verloor 0,8% waarde bij $63,75 per vat. De euro sterkte bij $1,1101 een fractie aan tegen de dollar. Het Britse pond ging 0,4% omhoog nu Boris Johnson voor ligt in de opiniepeilingen voor de verkiezingen op 12 december.

Industrie is de klos

Bij de hoofdfondsen verloor staalmaker ArcelorMittal, dat een lening van $1,5 miljard vervroegd aflost, op de handelsvete 1%. Aalberts Industries en Galapagos boekte eveens rond 1% verlies.

Telecombedrijf KPN kreeg een lager dan verwachte last onder dwangsom. Het bleef met 0,2% winst overeind. In de markt wegen beleggers het bericht dat Deutsche Telekom een fusie met Orange zou willen. Ook Unibail Rodamco Westfield en Takeaway bleven kleine groene cijfers tonen.

ABN Amro (-0,5%) kreeg een koersdoelverlaging van Berenberg. Het gelooft niet in de beloofde kostenverlaging en teruggave van kapitaal.

Bij de middelgrote fondsen meldde PostNL (+0,1%) volgend jaar uit te breiden met een nieuw distributiecentrum in de regio Amsterdam, aldus de Financiële Telegraaf. Metalenleverancier AMG stond onderin op 1,6% verlies, net voor SBM Offshore (-1,2%).

Maar Basic-Fit deed het met 0,6% nog goed, als koploper bij de Midkapfondsen.

Op het Damrak kwam Vivoryon Therapeutics (-3,1%) het voormalige Probiodrug, met cijfers. Het biotechnologiebedrijf zag in het derde kwartaal zijn verlies oplopen.

Smallcap AFC Ajax (+2%) gaf spektakel in Lille, de Amsterdammers kwamen dankzij een 2-0 overwinning dichterbij de volgende ronde in de profijtelijke Champions League.

