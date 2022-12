Premium Het beste van De Telegraaf

Bejaarde benzinepomp wordt verjongd: ’Pleisterplaats voor fietsers’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

De Caltex-pomp bij de Nederlands-Belgische grens is al jaren zwaar in verval. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Benzinepompen waren vroeger nog wel eens architectonische pareltjes, zoals een Caltex-station dat ooit een van de best lopende tankstations in Nederland was. Na decennia leegstand en verval is de pomp in het Limburgse Withuis door een maatschappelijke vastgoedorganisatie gekocht om in oude luister te worden hersteld.