Stevige verliezen Wall Street na Facebook-rel

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent lager op 24.610,91 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 2712,92 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,8 procent tot 7344,24 punten.

Facebook daalde 6,8 procent. De technologiereus is in verlegenheid gebracht door het gebruik van de privé-informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers door databedrijf Cambridge Analytica. Cambridge Analytica was betrokken bij de verkiezingscampagne van Donald Trump. Autoriteiten onderzoeken de zaak.

Facebook-kwestie

Beleggers vrezen dat de Facebook-kwestie kan leiden tot strengere regelgeving rondom privacy. Ook andere bedrijven die veel te maken hebben met advertentie- en gebruikersgegevens kunnen daardoor worden getroffen. Zo verloren Google-moederbedrijf Alphabet en webwinkelconcern Amazon tot 3 procent.

Ook Apple stond onder druk. Het techbedrijf is naar verluidt bezig met de ontwikkeling van een eigen schermtechnologie om minder afhankelijk te zijn van schermen die door anderen zijn ontwikkeld. De iPhonemaker daalde 1,5 procent. Apple-toeleverancier Universal Display kreeg door het bericht een knauw van ruim 12 procent.

Overnamenieuws

Verder was er nog wat overnamenieuws. De in New York genoteerde Israëlische industrieel dienstverlener Orbotech wordt overgenomen door het Amerikaanse KLA-Tencor in een deal ter waarde van 3,4 miljard dollar. Orbotech steeg 6,8 procent. KLA-Tencor verloor 3,9 procent.

De euro was 1,2341 dollar waard, tegen 1,2328 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 62,15 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,1 procent tot 66,15 dollar per vat.