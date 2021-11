’Eerlijk’ biedsysteem woningen leidt ook tot fors overbieden

In de eerste fase van de proef, die in september startte, zijn 59 woningen verkocht via het digitale biedsysteem. Consumenten waarderen deze methode met een het cijfer 8,8, laten de organisaties maandag weten.

De meeste woningen betroffen een eengezinswoning met een vraagprijs tussen €250.000 en €400.000. Kopers betaalden gemiddeld 11,8% boven de vraagprijs.

In het systeem kunnen kandidaten die een bod uitbrengen online hele verkoopproces live volgen. De laatste stap in het verkoopproces is de bekendmaking van het winnende bod, inclusief een indicatie of gebruik is gemaakt van enige ontbindende voorwaarde.

Dit wordt gedeeld na de drie dagen bedenktijd. Ook wordt het aantal ingediende biedingen getoond. De consument krijgt zo inzicht in het verloop van het verkoopproces en de prijsvorming van een woning, aldus de bedenkers.