HAL koopt bijna helft bedrijf Coolblue

De steenrijke investeringsmaatschappij, die in Nederland ook investeerde in optiekketens Pearl en GrandVision, meldde vrijdag overeenstemming te hebben bereikt met oprichter en bestuursvoorzitter Pieter Zwart van het eveneens Rotterdamse concern Coolblue.

De in 1999 opgerichte webwinkel is na Bol.com (omzet €2,1 miljard) de grootste van Nederland.

Vorig jaar steeg de omzet van Coolblue, na een jarenlange omzetgroei van 40% tot 50% per jaar, met 'slechts' 12,5%, tot €1,35 miljard. Coolblue wil het aantal fysieke winkels snel vergroten van 9 naar 14. Het breidt uit naar België.

In februari dit jaar meldde Zwart tegen De Telegraaf dat een beursgang nog niet aan de orde is.

HAL bezat al 30,1% van de aandelen in Coolblue. Na de huidige aandelenaankoop blijven de overige stukken in handen bij Zwart en het management, zo meldde de Rotterdamse investeerder in een persbericht.

De beursgang van Grandvision leverde HAL in 2015 €1 miljard op. De investeerder haalde begin 2016 met de verkoop van het in 2001 verworven dochterbedrijf Audionova een kleine €3 miljard op. HAL zocht sindsdien naar een bestemming voor het geld.

HAL zelf is grotendeels in handen van havenfamilie Van der Vorm, die in 1989 1,2 miljard gulden verdiende met de verkoop van rederij Holland Amerika Lijn.

