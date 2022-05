Beursblog: AEX duikt onder 670 punten, paniek over inflatiespook

Dick Hubertus, founding partner van HIP Capital beleggingsspecialisten, luidde vanochtend de gong ter ere van haar eerste lustrum. Het gezelschap werd verwelkomd door Marianne Brackel, Senior Liquidity Provider Sales Manager van Euronext Amsterdam.

Amsterdam - De AEX gaat donderdag steeds harder onderuit en verliest 3,4%, bij 669,6 punten. Rentegevoelige fondsen als Aegon. Unibail en technologie-aandelen zoals ASML gaan hard terug. Futures in New York staan diep in het rood. Beleggers vrezen de impact van de stugge inflatiedruk.