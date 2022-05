Beursblog: AEX onderuit, Signify en Prosus leiden verkooprally

De bull-sentimenten voor opwaartse koersen worden donderdag in toom gehouden door vrees voor stijgende inflatie. Ⓒ ANP / HH AEX 678.45 -2.1 %

Amsterdam - Beurzen in Amsterdam zijn donderdag afgetekend verlies begonnen. Azië handelde deels met verlies na een dramatisch slot in New York. Maar futures herstellen daar. Beleggers vrezen de impact van de stugge inflatiedruk, al keren koopjesjagers terug.