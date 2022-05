Beursblog: verlies AEX vergroot, zwaargewichten in verkoop

Dick Hubertus, founding partner van HIP Capital beleggingsspecialisten, luidde vanochtend de gong ter ere van haar eerste lustrum. Het gezelschap werd verwelkomd door Marianne Brackel, Senior Liquidity Provider Sales Manager van Euronext Amsterdam. Ⓒ EURONEXT AEX 675.21 -2.57 %

Amsterdam - De AEX noteert na een klein uur handelen versterkt verlies. Rentegevoelige fondsen als Aegon gaan hard terug. Azië sloot deels met verlies na een dramatisch slot in New York. Maar futures herstellen daar in een zeer volatiele handel. Beleggers vrezen de impact van de stugge inflatiedruk, al keren koopjesjagers terug.