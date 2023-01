Piek in vliegvakanties, vooral de all-inclusives

Reisconcern TUI ziet deze maand weer een piek in het aantal boekingen, net als in andere jaren. Het aantal vliegvakanties is ondanks de vliegtaks niet minder. Omdat de reisorganisatie pakketreizen aanbiedt, is de prijsverhoging niet direct te zien in het aanbod, stelt een woordvoerder. „Die 26 euro wordt geabsorbeerd in de pakketprijs.”

Grip op budget

Hoewel mensen nog even vaak het vliegtuig lijken te pakken, ziet TUI wel een verandering in het soort vakantie dat geboekt wordt. „Mensen gaan vaker voor een all-inclusive, zodat ze meer grip hebben op hun vakantiebudget. Ze weten wat ze kwijt zijn en er komen op de vakantie zelf niet nog extra kosten bij voor bijvoorbeeld etentjes.” Turkije is daardoor deze zomer een populaire bestemming, omdat in dat land een grote keuze is aan all-inclusive accommodaties.

Stijgende prijzen

Ook bij Sunweb zien ze een verandering in het soort vakanties dat wordt geboekt. Mensen kiezen door de stijgende prijzen, als gevolg van de vliegtaks, de hoge brandstofprijzen en de inflatie, vaker voor een last minute. Ook zien ze dat mensen vaker uitwijken naar een vliegveld in Brussel, Weeze of Düsseldorf. „Voor het zuidelijke en oostelijke deel van het land is dat een stuk dichter bij huis dan Schiphol. Toen het daar erg druk was, zagen we ook al dat vliegvelden in omringende landen populair werden. Het is financieel aantrekkelijk en mensen vinden de kleinschaligheid prettig”, zegt een woordvoerder. Het aantal vliegvakanties is niet minder geworden.

Prijsbewuste reiziger

Corendon spreekt ook van een meer prijsbewuste reiziger. Het aantal boekingen voor vliegvakanties is niet gedaald, maar er wordt gemiddeld wel een iets minder luxe hotel geboekt. „Maar dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de hoge inflatie die mensen dwingt om meer op de portemonnee te letten”, aldus een woordvoerder. „Een tientje of twintig euro meer op een vakantie van duizend euro heeft veel minder impact dan op een los ticket van honderd euro.”