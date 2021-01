’Natuur winnaar 2020’

Koning Margrethe steekt haar natuur-speech af aan haar bureau in Kopenhagen. Ⓒ Foto EPA

Een van de weinige positieve bijeffecten van de huidige pandemie is de herontdekking van de natuur, volgens de Deense koningin Margrethe (80). In haar nieuwjaarstoespraak constateerde zij dat de natuur min of meer de winnaar is van 2020.