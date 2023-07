Beursblog: AEX piekt boven 780 punten, Wall Street iets lager op korte handelsdag

De AEX vervolgt rond de lunch de weg stevig omhoog tot boven de grens van 780 punten. Vooral ABN Amro, Shell en Heineken nemen daarbij het voortouw. Later in de middag schommelt de AEX net onder de 780 punten. In de Midkap valt Just Eat Takeaway in de smaak. Wall Street opent iets lager.