Leraar ontslagen die klas achterliet tijdens tramaanslag

Bij de tramaanslag in Utrecht kwamen drie mensen om het leven. Ⓒ AS Media

Amsterdam - Een docent van een mbo-school in Utrecht is op staande voet ontslagen, omdat hij zijn klas na de tram-aanslag op het 24 Oktoberplein alleen achterliet. Op last van de politie moesten alle Utrechtse scholen hun leerlingen tot zeker 18.00 uur binnenhouden. De leraar in kwestie vond dit onzin en vertrok. De schoolleiding verwijt hem dat hij zijn leerlingen aan ernstig gevaar heeft blootgesteld.